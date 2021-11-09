Смотрите онлайн остросюжетный сериал Слід 177 серия от 09.11.2021 на сайте телеканала СТБ! В этот раз ОСА будет расследовать убийство ведущего врача-сомнолога Гранича Андрея Сергеевича.

Мужчину нашли мертвым в собственном кабинете. Убийца выстрелил из арбалета и попал прямо в сердце. Первый подозреваемый – зять Никита Собко. Он часто конфликтовал с Андреем Сергеевичем, который хотел, чтобы его дочь с ним развелась.

В 177 серии Слід работники ОСА выясняют, что смерть врача могла быть выгодна конкурентам из столицы, ведь накануне Андрей Гранич отказал им в сотрудничестве. Удастся ли агентам выяснить все факты и найти настоящего убийцу? Смотрите онлайн сериал Слід серия 177.

Смотрите онлайн Слід – 176 серия от 08.11.2021