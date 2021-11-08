Вы смотрите детективный сериал Слід 176 серия от 08.11.2021, в котором детективы ОСА расследуют убийство Арины Ярмоленко.

Девочка выпала из окна спортивного лагеря, и все выглядело как самоубийство. Однако в сеть попало видео, на котором видно, что рядом с Ариной в момент падения стоял незнакомец. В сериале Слід 2021 детективы узнают у друга Арины Ромы Сивака, что в лагере царили свои «законы»: старшие ребята устроили дедовщину, а девочек вынуждали спать с воспитателями. Но Арина была не такой и не хотела следовать негласным правилам лагеря, и возможно именно поэтому лишилась жизни. В сериале Слід 176 серия детективы ОСА найдут того, кто заставил Арину выпрыгнуть из окна.

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