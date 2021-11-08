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Video: Слід: 176 серія дивитися онлайн – 08.11.2021

Серіал Слід - 176 серія від 08.11.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 176 вже на сайті СТБ
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Ви дивитесь детективний серіал Слід 176 серія від 08.11.2021, де детективи ОСА розслідують вбивство Арини Ярмоленко.

Дівчинка випала з вікна спортивного табору і все виглядало як самогубство. Однак у мережу потрапило відео, на якому видно, що поряд з Аріною на момент падіння стояв незнайомець. У серіалі Слід 2021 детективи дізнаються в друга Арини Роми Сивака, що в таборі панували свої «закони»: старші діти влаштували дідівщину, а дівчаток змушували спати з вихователями. Але Арина була не такою і не хотіла дотримуватися негласних правил табору, і можливо саме тому втратила життя. У серіалі Слід 176 серія детективи ОСА знайдуть того, хто змусив Арину вистрибнути з вікна.

Дивіться онлайн Слід – 175 серія від 04.11.2021

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