У серіалі Слід 175 серія від 04.11.2021 ОСА розслідує вбивство Діани Прошкіної. Тіло вбитої знайдено в під’їзді будинку, де мешкають сквотери – своєрідні маргінали. На диво, жінка була дорого одягнена, з хорошим макіяжем, а її особисті речі, зокрема гроші, залишились при ній. Якщо це не пограбування, тоді який мотив був у вбивці? Дізнайтеся зовсім скоро!

Ретельний огляд місця вбивства та розтин тіла в 175 серії серіалу Слід 2021 показав: Діана загинула о 4 ранку від завданих травм після падіння з висоти. На тілі вбитої знайдені сліди від удару цеглою – ймовірно, вбивця вирішив підстрахуватися та добити жінку. Цікаво, що Діана робила о 4 ранку в сквоті? Як вона пов’язана зі сквотерами? Усі подробиці розслідування дивіться онлайн у серіалі Слід 175 серія від 04.11.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Слід – 174 серія від 03.11.2021