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Video: Слід: 174 серія дивитися онлайн – 03.11.2021

Серіал Слід - 174 серія від 03.11.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 174 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн детективний серіал Слід 174 серія від 03.11.2021 на сайті телеканалу СТБ! На території недобудови слідчі ОСА знаходять труп невідомого чоловіка, а поряд із ним ще два муміфікованих тіла. Експерти з’ясовують, що всіх жертв об’єднує рідкісна група крові, ба більше, на тілі виявляють сліди переливання крові. Чи вдасться слідчим розібратися з цій заплутаній справі? Дивіться серіал Слід 174 серія онлайн.

Наступного дня після страшної знахідки зі станції переливання крові зникає лікар Ладан Борис. Колеги стверджують, що він раніше ніколи не прогулював роботу, а дружина повідомляє, що чоловік не прийшов додому ночувати. Невже лікар займається незаконною торгівлею кров’ю? Дивіться онлайн серіал Слід 174 серія.

Дивіться онлайн Слід – 173 серія від 02.11.2021

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