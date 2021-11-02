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Video: Слід: 173 серія дивитися онлайн – 02.11.2021

Серіал Слід - 173 серія від 02.11.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 173 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн гостросюжетний серіал Слід 173 серія від 02.11.2021 на сайті телеканалу СТБ! Цього разу детективи розслідуватимуть загадкове вбивство відомого кіноактора Якова. Сліди на тілі потерпілого вказували на те, що він загинув внаслідок наїзду автомобіля. Проте розтин показав, що причиною смерті стала черепно-мозкова травма. Хто і за що вбив актора? Дізнайтеся просто зараз!

У 173 серії Слід детективи ОСА з’ясують, що мотив для вбивства Якова був у його колеги по знімальному майданчику. Чи підтвердиться ця версія? Невже хтось міг прибрати конкурента через роль у кіно? Дивіться онлайн серіал Слід 173 серія та дізнайтеся всі подробиці загадкової справи.

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