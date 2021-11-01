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Video: Слід: 172 серія дивитися онлайн – 01.11.2021

Серіал Слід - 172 серія від 01.11.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 172 вже на сайті СТБ
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Дивіться гостросюжетний серіал Слід 172 серія від 01.11.2021 на сайті СТБ.

У культурному центрі вбито літню подружню пару – викладачів японської мови Аркадія та Світлану Біленків. Подружжя святкувало 50 років спільного життя і незабаром збиралося відлетіти до Японії. У серіалі Слід 2021 року власник культурного центру розповів детективам, що на чайній церемонії працювала Олеся Лісовська, у якої того дня був за графіком вихідний. Дівчина два тижні відмовлялася додатково виходити на роботу, але в останній момент сама попросилася провести церемонію. Олеся Лісовська тісно спілкувалася з Аркадієм та Світланою, і можливо у дівчини були особисті мотиви для вбивства. Гостросюжетний серіал Слід 172 серія від 01.11.2021 розповість, хто все ж таки звів рахунки з японістами.

Дивіться онлайн Слід – 171 серія від 28.10.2021

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