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Video: Слід: 172 серия смотреть онлайн – 01.11.2021

Сериал След - 172 серия от 01.11.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 172 уже на сайте СТБ
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В культурном центре убита пожилая супружеская пара – преподаватели японского языка Аркадий и Светлана Биленко. Супруги праздновали 50 лет совместной жизни и вскоре собирались улететь в Японию. В сериале Слід 2021 владелец культурного центра рассказал детективам, что на чайной церемонии работала Олеся Лисовская, у которой в тот день был по графику выходной. Девушка две недели отказывалась дополнительно выходить на работу, но в последний момент сама попросилась провести церемонию. Олеся Лисовская тесно общалась с Аркадием и Светланой, и возможно у девушки были личные мотивы для убийства. Остросюжетный сериал Слід 172 серия от 01.11.2021 расскажет, кто же все-таки свел счеты с японистами.

Смотрите онлайн Cлід – 171 серия от 28.10.2021

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