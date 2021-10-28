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Video: Слід: 171 серия смотреть онлайн – 28.10.2021

Сериал След - 171 серия от 28.10.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 171 уже на сайте СТБ
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Смотрите онлайн остросюжетный сериал Слід 171 серия от 28.10.2021, в котором детективы ОСА расследуют убийство Бориса Сивака. Тело жертвы было найдено на кладбище – мужчину ударили тяжелым предметом по голове, после чего повесили. Жена Бориса Юлия рассказала детективам, что муж приходил на кладбище к своей бывшей супруге Татьяне и их 10-летней дочери, которые трагически погибли. Однако директор кладбища сообщил, что родственников Сивака на этом месте нет, а там где расположены их надгробия, на самом деле похоронены ветеран Второй мировой войны со своей женой. Зачем Сиваку понадобилось сооружать не настоящие памятники семье, которая еще жива? В этом разберутся детективы ОСА в сериале Слід 171 серия от 28.10.2021 на сайте СТБ.

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