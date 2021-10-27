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Video: Слід: 170 серия смотреть онлайн – 27.10.2021

Сериал След - 170 серия от 27.10.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 170 уже на сайте СТБ
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Смотрите онлайн остросюжетный сериал Слід 170 серия от 27.10.2021 на сайте СТБ. Детективы ОСА расследуют загадочную смерть нумизмата Давида Барановского. Вместе со своим партнером Марком Валуевым он владел антикварной лавкой, в котором находилось множество ценных предметов. В сериале Слід 2021 детективы обнаруживают, что из магазина ничего не пропало, кроме денег из сейфа. А накануне своей гибели Давид встречался с «черными археологами», которыя пытались продать ему старинную монету. Сделка очевидно не состоялась, но могло ли это стать мотивом для убийства? В этом разберутся сотрудники ОСА в сериале Слід 170 серия от 27.10.2021.

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