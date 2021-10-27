Смотрите онлайн остросюжетный сериал Слід 170 серия от 27.10.2021 на сайте СТБ. Детективы ОСА расследуют загадочную смерть нумизмата Давида Барановского. Вместе со своим партнером Марком Валуевым он владел антикварной лавкой, в котором находилось множество ценных предметов. В сериале Слід 2021 детективы обнаруживают, что из магазина ничего не пропало, кроме денег из сейфа. А накануне своей гибели Давид встречался с «черными археологами», которыя пытались продать ему старинную монету. Сделка очевидно не состоялась, но могло ли это стать мотивом для убийства? В этом разберутся сотрудники ОСА в сериале Слід 170 серия от 27.10.2021.

Смотрите онлайн Cлід – 169 серия от 26.10.2021