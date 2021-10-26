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На вечеринке закрытого клуба «Случайный ужин» трагически погибает Денис Волык – владелец рекламной фирмы. Мужчине подсыпали в алкоголь яд «Ангел смерти», чьи кристаллы похожи на сахар, а вещество легко изготовить в домашних условиях. В сериале Слід 2021 детективы ОСА выясняют, что Денис был странным человеком. Он любил много сидеть в социальных сетях и часами рассматривать страницы людей – одноклассников, с которыми давно не общался, дальних родственников, случайных знакомых. К тому же Волык посещал встречи клуба «Случайный ужин» именно потому, что там можно было провести время с незнакомцами. Связан ли образ жизни Дениса с его загадочной смертью? Ответ на этот вопрос найдут сотрудники ОСА в сериале Слід 169 серия от 26.10.2021.

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