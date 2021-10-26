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Video: Слід: 169 серія дивитися онлайн – 26.10.2021

Серіал Слід - 169 серія від 26.10.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 169 вже на сайті СТБ
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Детективний серіал Слід 169 серія від 26.10.2021 дивіться просто зараз на сайті СТБ.

На вечірці закритого клубу «Випадкова вечеря» трагічно гине Денис Волик – власник рекламної фірми. Чоловіку підсипали в алкоголь отруту «Янгол смерті», чиї кристали схожі на цукор, а речовину легко виготовити в домашніх умовах. У серіалі Слід 2021 року детективи ОСА з’ясовують, що Денис був дивною людиною. Він любив багато сидіти в соціальних мережах та годинами розглядати сторінки людей – однокласників, з якими давно не спілкувався, далеких родичів, випадкових знайомих. До того ж Волик відвідував зустрічі клубу «Випадкова вечеря» саме тому, що там можна було провести час із незнайомцями. Чи пов’язаний спосіб життя Дениса із його загадковою смертю? Відповідь на це запитання знайдуть співробітники ОСА у серіалі Слід 169 серія від 26.10.2021.

Дивіться онлайн Слід – 168 серія від 25.10.2021

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