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Video: Слід: 168 серія дивитися онлайн – 25.10.2021

Серіал Слід - 168 серія від 25.10.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 168 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн гостросюжетний серіал Слід 168 серія від 25.10.2021, в якому найкращі детективи країни розкриють жорстокий злочин.

Посеред парку в елітному містечку Пуща-Водиця знайдено тіло 20-річної студентки Євгенії Малевич. Її сусідка по кімнаті Аліна розповіла слідчим, що Женя була спокійною і врівноваженою дівчиною і до того ж була відмінницею. Але останнім часом Аліна помітила, що сусідка рідко стала ночувати в кімнаті, і дівчина припустила, що у Жені просто з’явився хлопець. Але незабаром детективам вдається з’ясувати, що Малевич вела подвійне життя, і мабуть, саме цей факт став причиною її смерті. Чим займалася дівчина потай від усіх, і чому її за це вбили? Це ви дізнаєтеся просто зараз в детективному серіалі Слід 168 серія від 25.10.2021 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн Слід – 167 серія від 21.10.2021

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