Дивіться онлайн серіал Слід 167 серія від 21.10.2021, в якому детективи ОСА розслідують загадкове вбивство в столичному парку.

Невідома дівчина почала задихатися на очах у здивованих людей і через декілька хвилин померла. Небесна встановила, що дівчині ввели препарат курадіпілін, який викликав у жертви параліч гладкої мускулатури легень. У серіалі Слід 2021 криміналіст також зауважила, що вбита нещодавно народила дитину – на її тілі був шрам від кесаревого розтину, а груди були повні молока. Кому могла знадобитися смерть молодої матері? І чи означає це, що і її дитині тепер загрожує небезпека? Детективи ОСА обов’язково знайдуть жорстокого вбивцю в серіалі Слід 167 серія від 21.10.2021.

Дивіться онлайн Слід – 166 серія від 20.10.2021