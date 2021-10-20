Ви дивитесь нове приголомшливе розслідування в детективному серіалі Слід 166 серія від 20.10.2021 на сайті СТБ.

Співробітники ОСА намагаються знайти вбивцю Анастасії Загорської, яка згоріла у власному автомобілі. Дівчина працювала туристичною агенткою і нещодавно потрапила в жахливу ситуацію. Загорська організувала автобусний тур по Закарпаттю, але в страшній аварії загинули всі туристи, окрім самої Анастасії. Родичі загиблих зненавиділи Загорську, посилали їй записки з погрозами та навіть зверталися за допомогою до потойбічних сил. Але чи могли вбиті горем люди піти на злочин? У цій непростій справі розберуться співробітники ОСА в серіалі Слід 166 серія від 20.10.2021.

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