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Video: Слід: 166 серія дивитися онлайн – 20.10.2021

Серіал Слід - 166 серія від 20.10.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 166 вже на сайті СТБ
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Ви дивитесь нове приголомшливе розслідування в детективному серіалі Слід 166 серія від 20.10.2021 на сайті СТБ.

Співробітники ОСА намагаються знайти вбивцю Анастасії Загорської, яка згоріла у власному автомобілі. Дівчина працювала туристичною агенткою і нещодавно потрапила в жахливу ситуацію. Загорська організувала автобусний тур по Закарпаттю, але в страшній аварії загинули всі туристи, окрім самої Анастасії. Родичі загиблих зненавиділи Загорську, посилали їй записки з погрозами та навіть зверталися за допомогою до потойбічних сил. Але чи могли вбиті горем люди піти на злочин? У цій непростій справі розберуться співробітники ОСА в серіалі Слід 166 серія від 20.10.2021.

Дивіться онлайн Слід – 165 серія від 19.10.2021

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