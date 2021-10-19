Дивіться онлайн гостросюжетний детективний серіал Слід 165 серія від 19.10.2021 на сайті СТБ. У власній квартирі вбита Марина Гофман – жінку вдарили битою по голові. Голова місцевого ОСББ розповіла слідчим, що напередодні смерті Марини бачила її біля під’їзду разом з коханцем. А в сумці жертви під підкладкою детективи ОСА знаходять флешку. Виявляється, Марина довгий час збирала записи з відеоняні, на яких видно, як чоловік її б’є. Невже Євген Гофман міг вбити свою дружину в нападі гніву? Шукати вбивцю Марини будуть фахівці ОСА в серіалі Слід 165 серія від 19.10.2021.

Дивіться онлайн Слід – 164 серія від 18.10.2021