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Video: Слід: 165 серія дивитися онлайн – 19.10.2021

Серіал Слід - 165 серія від 19.10.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 165 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн гостросюжетний детективний серіал Слід 165 серія від 19.10.2021 на сайті СТБ. У власній квартирі вбита Марина Гофман – жінку вдарили битою по голові. Голова місцевого ОСББ розповіла слідчим, що напередодні смерті Марини бачила її біля під’їзду разом з коханцем. А в сумці жертви під підкладкою детективи ОСА знаходять флешку. Виявляється, Марина довгий час збирала записи з відеоняні, на яких видно, як чоловік її б’є. Невже Євген Гофман міг вбити свою дружину в нападі гніву? Шукати вбивцю Марини будуть фахівці ОСА в серіалі Слід 165 серія від 19.10.2021.

Дивіться онлайн Слід – 164 серія від 18.10.2021

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