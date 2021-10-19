Смотрите онлайн остросюжетный детективный сериал Слід 165 серия от 19.10.2021 на сайте СТБ. В собственной квартире убита Марина Гофман – женщину ударили битой по голове. Председатель местного ОСМД рассказала следователям, что накануне смерти Марины видела ее у подъезда вместе с любовником. А в сумке жертвы под подкладкой детективы ОСА находят флешку. Оказывается, Марина долгое время собирала записи с видеоняни, на которых видно, как муж ее избивает. Неужели Евгений Гофман мог убить свою жену в приступе гнева? Искать убийцу Марины будут специалисты ОСА в сериале Слід 165 серия от 19.10.2021.

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