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Video: Слід: 165 серия смотреть онлайн – 19.10.2021

Сериал След - 165 серия от 19.10.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 165 уже на сайте СТБ
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Смотрите онлайн остросюжетный детективный сериал Слід 165 серия от 19.10.2021 на сайте СТБ. В собственной квартире убита Марина Гофман – женщину ударили битой по голове. Председатель местного ОСМД рассказала следователям, что накануне смерти Марины видела ее у подъезда вместе с любовником. А в сумке жертвы под подкладкой детективы ОСА находят флешку. Оказывается, Марина долгое время собирала записи с видеоняни, на которых видно, как муж ее избивает. Неужели Евгений Гофман мог убить свою жену в приступе гнева? Искать убийцу Марины будут специалисты ОСА в сериале Слід 165 серия от 19.10.2021.

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