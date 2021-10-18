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Video: Слід: 164 серия смотреть онлайн – 18.10.2021

Сериал След - 164 серия от 18.10.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 164 уже на сайте СТБ
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Вы смотрите детективный сериал Слід 164 серия от 18.10.2021, в котором Особое следственное агентство снова поймает опасного преступника.

Лиза Рожкова была скромной студенткой колледжа, чья мама недавно вышла из тюрьмы по УДО. Из-за нахождения ее матери в местах лишения свободы девочке пришлось три года прожить в интернате. Именно из-за такой сложной биографии одногруппники невзлюбили Лизу и часто словесно над ней издевались. Но могли ли они пойти на жестокое убийство Рожковой и нанести ей целых пять ножевых ранений? Искать убийцу Лизы будут детективы ОСА в сериале Слід 164 серия от 18.10.2021.

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