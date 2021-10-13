Вы смотрите остросюжетный сериал Слід 163 серия от 13.10.2021 на сайте СТБ. Детективы ОСА расследуют поджог гимназии города Борыч. В здании были городские чиновники, пресса и спонсоры, которые и пострадали от огня. Сотрудники ОСА считают, что это не просто совпадение. Недавно с гимназией был связан крупный скандал. Новостные сайты города пестрили заголовками: «Почетный учитель Георгий Новицкий оказался педофилом с 25-летним стажем». Не-смотря на обвинения, Георгий продолжает заниматься делами молодежи и возглавляет общественный фонд. Возможно, целью поджигателя был именно Новицкий, который в день трагедии находился в здании. Но так ли это на самом деле? Ответ на этот вопрос найдут детективы ОСА в сериале Слід 163 серия от 13.10.2021.

Смотрите онлайн Cлід – 162 серия от 12.10.2021