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Video: Слід: 163 серия смотреть онлайн – 13.10.2021

Сериал След - 163 серия от 13.10.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 163 уже на сайте СТБ
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Вы смотрите остросюжетный сериал Слід 163 серия от 13.10.2021 на сайте СТБ. Детективы ОСА расследуют поджог гимназии города Борыч. В здании были городские чиновники, пресса и спонсоры, которые и пострадали от огня. Сотрудники ОСА считают, что это не просто совпадение. Недавно с гимназией был связан крупный скандал. Новостные сайты города пестрили заголовками: «Почетный учитель Георгий Новицкий оказался педофилом с 25-летним стажем». Не-смотря на обвинения, Георгий продолжает заниматься делами молодежи и возглавляет общественный фонд. Возможно, целью поджигателя был именно Новицкий, который в день трагедии находился в здании. Но так ли это на самом деле? Ответ на этот вопрос найдут детективы ОСА в сериале Слід 163 серия от 13.10.2021.

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