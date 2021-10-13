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Video: Слід: 163 серія дивитися онлайн – 13.10.2021

Серіал Слід - 163 серія від 13.10.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 163 вже на сайті СТБ
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Ви дивитеся гостросюжетний серіал Слід 163 серія від 13.10.2021 на сайті СТБ. Детективи ОСА розслідують підпал гімназії міста Борич. У будівлі були міські чиновники, преса і спонсори, які й постраждали від вогню. Співробітники ОСА вважають, що це не просто збіг. Нещодавно з гімназією був пов’язаний великий скандал. Новинні сайти міста рясніли заголовками: «Почесний учитель Георгій Новицький виявився педофілом з 25-річним стажем». Попри звинувачення, Георгій продовжує займатися справами молоді та очолює громадський фонд. Можливо, метою палія був саме Новицький, який в день трагедії перебував в будівлі. Але чи так це насправді? Відповідь на це запитання знайдуть детективи ОСА в серіалі Слід 163 серія від 13.10.2021.

Дивіться онлайн Слід – 162 серія від 12.10.2021

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