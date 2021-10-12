Не пропустіть нове захоплююче розслідування в серіалі Слід 162 серія від 12.10.2021 на сайті СТБ. Детективи ОСА намагаються знайти вбивцю підприємця Матвія Басова. Але судячи з місця злочину сам Басов збирався звести з кимось рахунки – на його руках криміналісти знайшли сліди мастила для мисливської рушниці. У серіалі Слід 2021 з’ясувалося, що рік тому донька жертви загинула при дивних обставинах – дівчина впала з тераси високої будівлі. Матвій довго судився з обслуговуючою компанією, але отримав лише невелику грошову компенсацію. І ймовірно Басова не влаштував такий результат. Може чоловік вирішив помститися за смерть своєї доньки? І хто тоді убив самого Матвія Басова? Детективи ОСА обов’язково знайдуть відповіді на ці запитання в серіалі Слід 162 серія від 12.10.2021.

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