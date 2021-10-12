Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Слід: 162 серія дивитися онлайн – 12.10.2021

Серіал Слід - 162 серія від 12.10.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 162 вже на сайті СТБ
Дивіться також
Серия 161 |Серія 161 |11.10.2021| Сезон 1
Слід: 161 серія дивитися онлайн – 11.10.2021...
Слід |Серия 160 |07.10.2021| Сезон 1
Слід: 160 серія дивитися онлайн – 07.10.2021...
Слід |Серия 159 |06.10.2021| Сезон 1
Слід: 159 серія дивитися онлайн – 06.10.2021...
Слід |Серия 158 |05.10.2021| Сезон 1
Слід: 158 серія дивитися онлайн – 05.10.2021...
Слід |Серия 157 |04.10.2021| Сезон 1
Слід: 157 серія дивитися онлайн – 04.10.2021...
Слід |Серія 156 |30.09.2021| Сезон 1
Слід: 156 серія дивитися онлайн – 30.09.2021...
Серия 162 | 12.10.2021 | Сезон 1

Не пропустіть нове захоплююче розслідування в серіалі Слід 162 серія від 12.10.2021 на сайті СТБ. Детективи ОСА намагаються знайти вбивцю підприємця Матвія Басова. Але судячи з місця злочину сам Басов збирався звести з кимось рахунки – на його руках криміналісти знайшли сліди мастила для мисливської рушниці. У серіалі Слід 2021 з’ясувалося, що рік тому донька жертви загинула при дивних обставинах – дівчина впала з тераси високої будівлі. Матвій довго судився з обслуговуючою компанією, але отримав лише невелику грошову компенсацію. І ймовірно Басова не влаштував такий результат. Може чоловік вирішив помститися за смерть своєї доньки? І хто тоді убив самого Матвія Басова? Детективи ОСА обов’язково знайдуть відповіді на ці запитання в серіалі Слід 162 серія від 12.10.2021.

Дивіться онлайн Слід – 161 серія від 11.10.2021

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send