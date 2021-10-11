Ви дивитеся детективний серіал Слід 161 серія від 11.10.2021 на сайті СТБ. ОСА розслідує загадкову загибель капітана поліції Іван Грузя, який потрапив у жахливу ДТП. Все тіло чоловіка обгоріло, але Небесна встановила, що Іван помер до того, як машина спалахнула. В організмі Грузя вона знайшла отруту з нервово-паралітичною дією, яка потрапила в тіло жертви разом із їжею. З’ясувалося, що напередодні загибелі Іван проводив час зі своєю коханкою Олесею Яблонською в селі Коротиші. Слідом за Іваном гине й Олеся, яка вмирає від отруєння тією ж отрутою. Хто і навіщо вбив коханців? Невже дружина Грузя таким чином вирішила помститися за зраду? У цьому розберуться детективи ОСА в серіалі Слід 161 серія від 11.10.2021.

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