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Video: Слід: 161 серія дивитися онлайн – 11.10.2021

Серіал Слід - 161 серія від 11.10.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 161 вже на сайті СТБ
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Ви дивитеся детективний серіал Слід 161 серія від 11.10.2021 на сайті СТБ. ОСА розслідує загадкову загибель капітана поліції Іван Грузя, який потрапив у жахливу ДТП. Все тіло чоловіка обгоріло, але Небесна встановила, що Іван помер до того, як машина спалахнула. В організмі Грузя вона знайшла отруту з нервово-паралітичною дією, яка потрапила в тіло жертви разом із їжею. З’ясувалося, що напередодні загибелі Іван проводив час зі своєю коханкою Олесею Яблонською в селі Коротиші. Слідом за Іваном гине й Олеся, яка вмирає від отруєння тією ж отрутою. Хто і навіщо вбив коханців? Невже дружина Грузя таким чином вирішила помститися за зраду? У цьому розберуться детективи ОСА в серіалі Слід 161 серія від 11.10.2021.

Дивіться онлайн Слід – 160 серія від 07.10.2021

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