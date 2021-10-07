Дивіться онлайн детективний серіал Слід 160 серія від 07.10.2021 на сайті СТБ. Невідомий вчинив підпал будинку будівельного бізнесмена Віталія Кузенка, який разом зі своєю дружиною гине у вогні. Два місяці тому у Віталія розгорівся конфлікт зі Степаном Рибаком – його колишньої правою рукою. Під час аудиторської перевірки з’ясувалося, що у фірми Кузенка зникли 10 000 доларів, і Віталій запідозрив у крадіжці саме Степана. Рибак був відразу ж звільнений і затаїв образу. І коли дізнався, що Віталію дали премію «Меценат року», то почав слати йому погрози в інтернеті. Але навіщо Рибак вирішив убити не тільки Віталія, але і його сім’ю? У цій справі розберуться фахівці ОСА в серіалі Слід 160 серія від 07.10.2021.

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