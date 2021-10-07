Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Слід: 160 серія дивитися онлайн – 07.10.2021

Серіал Слід - 160 серія від 07.10.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 160 вже на сайті СТБ
Дивіться також
Слід |Серия 159 |06.10.2021| Сезон 1
Слід: 159 серія дивитися онлайн – 06.10.2021...
Слід |Серия 158 |05.10.2021| Сезон 1
Слід: 158 серія дивитися онлайн – 05.10.2021...
Слід |Серия 157 |04.10.2021| Сезон 1
Слід: 157 серія дивитися онлайн – 04.10.2021...
Слід |Серія 156 |30.09.2021| Сезон 1
Слід: 156 серія дивитися онлайн – 30.09.2021...
Слід |Серія 155 |29.09.2021| Сезон 1
Слід: 155 серія дивитися онлайн – 29.09.2021...
Слід |Серія 154 |28.09.2021| Сезон 1
Слід: 154 серія дивитися онлайн – 28.09.2021...
Слід | 07.10.2021 | Сезон 1

Дивіться онлайн детективний серіал Слід 160 серія від 07.10.2021 на сайті СТБ. Невідомий вчинив підпал будинку будівельного бізнесмена Віталія Кузенка, який разом зі своєю дружиною гине у вогні. Два місяці тому у Віталія розгорівся конфлікт зі Степаном Рибаком – його колишньої правою рукою. Під час аудиторської перевірки з’ясувалося, що у фірми Кузенка зникли 10 000 доларів, і Віталій запідозрив у крадіжці саме Степана. Рибак був відразу ж звільнений і затаїв образу. І коли дізнався, що Віталію дали премію «Меценат року», то почав слати йому погрози в інтернеті. Але навіщо Рибак вирішив убити не тільки Віталія, але і його сім’ю? У цій справі розберуться фахівці ОСА в серіалі Слід 160 серія від 07.10.2021.

Дивіться онлайн Слід – 159 серія від 06.10.2021

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send