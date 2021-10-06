Не пропустіть гостросюжетний серіал Слід 159 серія від 06.10.2021 на сайті СТБ. Вбито скандального радіоведучого Богдана Стожука, чиє тіло було знайдено в одному з міських парків. За словами криміналіста ОСА хлопця вбили досить жорстоко – його замкнули в приміщенні і пустили туди газ. У Богдана Стожука було багато недоброзичливців, адже разом з колегою Артемом Лейкіним ведучі стібали своїх слухачів, які телефонували в студію. Один з них навіть погрожував Богдану та Артему, але чи настільки він був злий, щоб вбити людину? У цій справі розберуться кращі детективи країни в серіалі Слід 159 серія від 06.10.2021.

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