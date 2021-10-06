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Video: Слід: 159 серия смотреть онлайн – 06.10.2021

Сериал След - 159 серия от 06.10.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 159 уже на сайте СТБ
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Не пропустите остросюжетный сериал Слід 159 серия от 06.10.2021 на сайте СТБ. Убит скандальный радиоведущий Богдан Стожук, чье тело было найдено в одном из городских парков. По словам криминалиста ОСА парня убили довольно жестоко – его заперли в помещении и пустили туда газ. У Богдана Стожука было много недоброжелателей, ведь вместе с коллегой Артемом Лейкиным ведущие стебали своих слушателей, которые звонили в студию. Один из них даже угрожал Богдану и Артему, но настолько ли он был зол, чтобы убить человека? В этом деле разберутся лучшие детективы страны в сериале Слід 159 серия от 06.10.2021.

Смотрите онлайн Cлід – 158 серия от 05.10.2021

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