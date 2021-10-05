Не пропустите невероятное расследование в сериале Слід 158 серия от 05.10.2021, в котором детективы ОСА снова выведут на чистую воду жестокого убийцу.

Роман Гамбит находит тело своей жены Афины – известной в городе экстрасенса. Женщину убили около 10 утра, как раз в то время, когда к ней на прием была записана бизнесвумен Иванна Горишня. Странно то, что на руке Афины детективы находят странную надпись: «Убийца Иван». Неужели перед смертью ясновидящая успела оставить детективам подсказку? И какой мотив для убийства у миллионерши Иванны? Разобраться в запутанном деле берутся специалисты ОСА в сериале Слід 158 серия от 05.10.2021.

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