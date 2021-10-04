Вы смотрите остросюжетный сериал Слід 157 серия от 04.10.2021 на сайте СТБ. Детективы ОСА расследуют убийство мужчины в загородном коттедже. Жертва – 50-летний Алексей Ворон, который в ночь своей смерти пробрался в дом, чтобы его ограбить. Но к его несчастью, хозяйка коттеджа быстро обнаружила чужака и застрелила Алексея из ружья. В сериале Слід 2021 владелец дома Дмитрий Кравец рассказал детективам, что грабитель успел взломать сейф и забрать 100 000 долларов. Но при воре этих денег так и не было обнаружено. Куда же пропала крупная сумма, если вор работал один и даже не успел покинуть пределы коттеджа? Это предстоит выяснить специалистам ОСА в сериале Слід 157 серия от 04.10.2021.

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