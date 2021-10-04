Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Слід: 157 серия смотреть онлайн – 04.10.2021

Сериал След - 157 серия от 04.10.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 157 уже на сайте СТБ
Смотрите также
След |Серия 156 |30.09.2021| Сезон 1
Слід: 156 серия смотреть онлайн – 30.09.2021...
След |Серия 155 |29.09.2021| Сезон 1
Слід: 155 серия смотреть онлайн – 29.09.2021...
След |Серия 154 |28.09.2021| Сезон 1
Слід: 154 серия смотреть онлайн – 28.09.2021...
След |Серия 153 |27.09.2021| Сезон 1
Слід: 153 серия смотреть онлайн – 27.09.2021...
След |Серия 152 |23.09.2021| Сезон 1
Слід: 152 серия смотреть онлайн – 23.09.2021...
След |Серия 151 |22.09.2021| Сезон 1
Слід: 151 серия смотреть онлайн – 22.09.2021...
След | 04.10.2021 | Сезон 1

Вы смотрите остросюжетный сериал Слід 157 серия от 04.10.2021 на сайте СТБ. Детективы ОСА расследуют убийство мужчины в загородном коттедже. Жертва – 50-летний Алексей Ворон, который в ночь своей смерти пробрался в дом, чтобы его ограбить. Но к его несчастью, хозяйка коттеджа быстро обнаружила чужака и застрелила Алексея из ружья. В сериале Слід 2021 владелец дома Дмитрий Кравец рассказал детективам, что грабитель успел взломать сейф и забрать 100 000 долларов. Но при воре этих денег так и не было обнаружено. Куда же пропала крупная сумма, если вор работал один и даже не успел покинуть пределы коттеджа? Это предстоит выяснить специалистам ОСА в сериале Слід 157 серия от 04.10.2021.

Смотрите онлайн Cлід – 156 серия от 30.09.2021

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить