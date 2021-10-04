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Video: Слід: 157 серія дивитися онлайн – 04.10.2021

Серіал Слід - 157 серія від 04.10.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 157 вже на сайті СТБ
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Ви дивитеся гостросюжетний серіал Слід 157 серія від 04.10.2021 на сайті СТБ. Детективи ОСА розслідують вбивство чоловіка в заміському котеджі. Жертва – 50-річний Олексій Ворон, який в ніч своєї смерті пробрався в будинок, щоб його пограбувати. Але на його нещастя, господиня котеджу швидко виявила чужака і застрелила Олексія з рушниці. У серіалі Слід 2021 власник будинку Дмитро Кравець розповів детективам, що грабіжник встиг зламати сейф і забрати 100 000 доларів. Але при злодієві цих грошей так і не було знайдено. Куди ж зникла велика сума, якщо злодій працював один і навіть не встиг покинути межі котеджу? Це треба з’ясувати фахівцям ОСА в серіалі Слід 157 серія від 04.10.2021.

Дивіться онлайн Слід – 156 серія від 30.09.2021

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