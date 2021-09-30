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Video: Слід: 156 серія дивитися онлайн – 30.09.2021

Серіал Слід - 156 серія від 30.09.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 156 вже на сайті СТБ
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Детективний серіал Слід 156 серія від 30.09.2021 – дивіться просто зараз на сайті СТБ. На узбіччі дороги знаходять напівоголену жінку в жахливому стані – у дівчини стався анафілактичний шок. В полі поруч з цією ж трасою знаходять тіло чоловіка, який помер через набряк Квінке. Виявилося, що сильну алергію у потерпілих викликала рослина борщівник, якою була засіяна вся околиця. У серіалі Слід 2021 детективам вдається встановити особи обох жертв. Марина Зорькін була секретаркою директора компанії «Чорна перлина», яка будувала елітні селища під Києвом. А Валерій Макаров був юристом орнітолога Миколи Юдіча, у якого була давня ворожнеча з «Чорної перлиною». Як цей факт пов’язаний з трагедією, яка сталася з Мариною і Валерієм? Не пропустіть захоплююче розслідування в серіалі Слід 156 серія від 30.09.2021.

Дивіться онлайн Слід – 155 серія від 29.09.2021

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