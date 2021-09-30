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Video: Слід: 156 серия смотреть онлайн – 30.09.2021

Сериал След - 156 серия от 30.09.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 156 уже на сайте СТБ
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Детективный сериал Слід 156 серия от 30.09.2021 – смотрите прямо сейчас на сайте СТБ. На обочине дороги находят полуголую женщину в ужасном состоянии – у девушки случился анафилактический шок. В поле рядом с этой же трассой находят тело мужчины, который умер из-за отека Квинке. Оказалось, что сильнейшую аллергию у потерпевших вызвало растение борщевик, которым была засеяна вся окрестность. В сериале Слід 2021 детективам удается установить личности обеих жертв. Марина Зорькина была секретаршей директора компании «Черная жемчужина», которая строила элитные поселки под Киевом. А Валерий Макаров был юристом орнитолога Николая Юдича, у которого была давняя вражда с «Черной жемчужиной». Как этот факт связан с трагедией, которая произошла с Мариной и Валерием? Не пропустите увлекательное расследование в сериале Слід 156 серия от 30.09.2021.

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