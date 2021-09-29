Смотрите онлайн сериал Слід 155 серия от 29.09.2021 на сайте СТБ. Детективы ОСА пытаются установить личность мужчины, который недавно стал «звездой» интернета. Видео, на котором он совершает суицид, уже набрало несколько тысяч просмотров. На записи мужчина объясняет свой поступок тем, что на нем висит долг в банке и он скоро останется на улице. В сериале Слід 2021 детективы находят человека, с чьего IP-адреса видео было загружено в сеть. Юлия Лайко рассказала следователям, что в ее почтовый ящик подбросили флешку с запиской с заданием выложить видео в интернет. Но что же толкнуло девушку выполнить просьбу, а не позвонить в полицию? Это обязательно выяснят сотрудники ОСА в детективном сериале Слід 155 серия от 29.09.2021.

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