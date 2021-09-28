Не пропустите новое сложное расследование в детективном сериале Слід 154 серия от 28.09.2021 на сайте СТБ. В своей квартира убита многократная чемпионка Украины по пулевой стрельбе София Фролова. Подозреваемым в ее убийстве становится ее бывший муж Николай, главный тренер спортивного комплекса. Мужчина ушел от Софии к ее лучшей подруге Алле Войтенко, после чего обиженная Фролова решила отомстить бывшему возлюбленному. В одном интервью София рассказала журналистам, что когда Николай был ее тренером, то вынуждал ее принимать допинг и это нанесло непоправимый вред ее здоровью. Так неужели жажда мести за разрушенную карьеру и испорченную репутацию Николая могла стать мотивом для убийства? Это вы узнаете прямо сейчас в детективном сериале Слід 154 серия от 28.09.2021.

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