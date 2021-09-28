Не пропустіть нове складне розслідування в детективному серіалі Слід 154 серія від 28.09.2021 на сайті СТБ. У своїй квартирі убита багаторазова чемпіонка України з кульової стрільби Софія Фролова. Підозрюваним у її вбивстві стає її колишній чоловік Микола – головний тренер спортивного комплексу. Чоловік пішов від Софії до її найкращої подруги Алли Войтенко, після чого ображена Фролова вирішила помститися колишньому коханому. В одному інтерв’ю Софія розповіла журналістам, що коли Микола був її тренером, то змушував її приймати допінг і це завдало непоправної шкоди її здоров’ю. Так невже жага помсти за зруйновану кар’єру і зіпсовану репутацію Миколи могла стати мотивом для вбивства? Це ви дізнаєтеся просто зараз в детективному серіалі Слід 154 серія від 28.09.2021.

Дивіться онлайн Слід – 153 серія від 27.09.2021