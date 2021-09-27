Дивіться онлайн гостросюжетний серіал Слід 153 серія від 27.09.2021 на сайті СТБ. В районі елітного котеджного містечка знаходять тіло молодого хлопця, при якому немає документів. Єдина зачіпка – печатка нічного клубу «Ноунейм», в якому зазвичай відпочивають тільки діти великих бізнесменів. Виявилося, що труп в парку належить Вадиму Павловському, сину дорожнього магната. У серіалі Слід 2021 бізнесмен розповів детективам, що останнім часом побоювався за життя своєї доньки, але ніяк не сина. Софії Павлівській приходили відеопогрози з моторошним змістом. І все це напередодні її весілля з сином іншого великого бізнесмена. Чи пов’язані ці погрози та смерть Вадима? У цьому розберуться фахівці ОСА в серіалі Слід 153 серія від 27.09.2021.

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