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Video: Слід: 153 серія дивитися онлайн – 27.09.2021

Серіал Слід - 153 серія від 27.09.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 153 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн гостросюжетний серіал Слід 153 серія від 27.09.2021 на сайті СТБ. В районі елітного котеджного містечка знаходять тіло молодого хлопця, при якому немає документів. Єдина зачіпка – печатка нічного клубу «Ноунейм», в якому зазвичай відпочивають тільки діти великих бізнесменів. Виявилося, що труп в парку належить Вадиму Павловському, сину дорожнього магната. У серіалі Слід 2021 бізнесмен розповів детективам, що останнім часом побоювався за життя своєї доньки, але ніяк не сина. Софії Павлівській приходили відеопогрози з моторошним змістом. І все це напередодні її весілля з сином іншого великого бізнесмена. Чи пов’язані ці погрози та смерть Вадима? У цьому розберуться фахівці ОСА в серіалі Слід 153 серія від 27.09.2021.

Дивіться онлайн Слід – 152 серія від 23.09.2021

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