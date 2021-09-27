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Video: Слід: 153 серия смотреть онлайн – 27.09.2021

Сериал След - 153 серия от 27.09.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 153 уже на сайте СТБ
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Смотрите онлайн остросюжетный сериал Слід 153 серия от 27.09.2021 на сайте СТБ. В районе элитного коттеджного поселка находят тело молодого парня, при котором нет документов. Единственная зацепка – печать ночного клуба «Ноунейм», в котором обычно отдыхают только дети крупных бизнесменов. Оказалось, что труп в парке принадлежит Вадиму Павловскому, сыну дорожного магната. В сериале Слід 2021 бизнесмен рассказал детективам, что в последнее время опасался за жизнь своей дочери, но никак не сына. Софии Павловской приходили видеоугрозы с жутким содержанием. И все это накануне ее свадьбы с сыном другого крупного бизнесмена. Связаны ли эти угрозы и смерть Вадима? В этом разберутся специалисты ОСА в сериале Слід 153 серия от 27.09.2021.

Смотрите онлайн Cлід – 152 серия от 23.09.2021

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