Вы смотрите остросюжетный сериал Слід 152 серия от 23.09.2021 на сайте СТБ. Детективы ОСА расследуют ограбление дома семьи Любовых и убийство их охранника Евгения Кирова. Но как выяснилось позже, сторож был вовсе не тем, за кого себя выдавал. Его настоящее имя – Василий Рожковский, и в начале 90-х он был спецназовцем, который боролся с наркопреступностью. В 1999 году Василий вместе с напарниками охотились на наркобарона Лячина, но по трагической случайности убили всю его семью. Возможно теперь бывший преступник, а ныне успешный бизнесмен, пытается отомстить за смерть самых близких людей? Ответ на этот вопрос вы узнаете в сериале Слід 152 серия от 23.09.2021.

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