Не пропустите новое расследование в сериале Слід 151 серия от 22.09.2021 на сайте СТБ. На улице застрелен предприниматель Мирослав Лозинский – мужчина получил два пулевых ранения в спину и одно в сердце. Детективы выяснили, что Мирослав не был женат, но проживал вместе с Алевтиной Супрягой. Девушка работает генеральным директором в частной компании по ремонту газового оборудования, Мирослав же занимал должность коммерческого директора и, по словам Алевтины, полностью руководил фирмой. Супряга была по образованию графическим дизайнером и не слишком вникала в дела компании. Но связан ли этот маленький бизнес со смертью Лозинского? Или же у Мирослава были серьезные враги? Это выяснят детективы ОСА в сериале Слід 151 серия от 22.09.2021.

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