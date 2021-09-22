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Video: Слід: 151 серия смотреть онлайн – 22.09.2021

Сериал След - 151 серия от 22.09.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 151 уже на сайте СТБ
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Не пропустите новое расследование в сериале Слід 151 серия от 22.09.2021 на сайте СТБ. На улице застрелен предприниматель Мирослав Лозинский – мужчина получил два пулевых ранения в спину и одно в сердце. Детективы выяснили, что Мирослав не был женат, но проживал вместе с Алевтиной Супрягой. Девушка работает генеральным директором в частной компании по ремонту газового оборудования, Мирослав же занимал должность коммерческого директора и, по словам Алевтины, полностью руководил фирмой. Супряга была по образованию графическим дизайнером и не слишком вникала в дела компании. Но связан ли этот маленький бизнес со смертью Лозинского? Или же у Мирослава были серьезные враги? Это выяснят детективы ОСА в сериале Слід 151 серия от 22.09.2021.

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