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Video: Слід: 151 серія дивитися онлайн – 22.09.2021

Серіал Слід - 151 серія від 22.09.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 151 вже на сайті СТБ
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Не пропустіть нове розслідування в серіалі Слід 151 серія від 22.09.2021 на сайті СТБ. На вулиці застрелений підприємець Мирослав Лозинський – чоловік отримав два кульових поранення в спину та одне в серце. Детективи з’ясували, що Мирослав не був одружений, але проживав разом з Алевтиною Супрягою. Дівчина працює генеральним директором у приватній компанії з ремонту газового обладнання, Мирослав же обіймав посаду комерційного директора і, за словами Алевтини, повністю керував фірмою. Супряга була за освітою графічним дизайнером і не дуже вдавалася у справи компанії. Але чи пов’язаний цей маленький бізнес зі смертю Лозинського? Або ж у Мирослава були серйозні вороги? Це з’ясують детективи ОСА в серіалі Слід 151 серія від 22.09.2021.

Дивіться онлайн Слід – 150 серія від 21.09.2021

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