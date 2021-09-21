У серіалі Слід 150 серія від 21.09.2021 детективи ОСА займаються пошуками вінницького професора Семена Шпака і його сина Олексія. Напередодні зникнення Льоша відправився по роботі в столицю і зупинився у колишньої дружини Семена Галини, якій старший Шпак залишив квартиру після розлучення. Однак з’ясувалося, що Олексій брехав про свій успішний стартап і зустрічі з інвесторами в Києві і займався незаконною діяльністю. А разом з матір’ю і зовсім планував відібрати столичну квартиру у Галини за спиною Семена. Чи пов’язано зникнення Шпака з жадібністю його сім’ї? І куди тоді пропав сам Олексій? Все це дивіться в серіалі Слід 150 серія від 21.09.2021 на сайті СТБ.

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