Дивіться онлайн гостросюжетний серіал Слід 149 серія від 20.09.2021, в якому детективи ОСА намагаються знайти вбивць двох фармацевтів.

Тіла Кіри Янчук та Олександра Сильченка були знайдені на одному із занедбаних будівництв Києва. Жертв ввели у штучну кому, зв’язали та залишили вмирати від зневоднення. У серіалі Слід 2021 з’ясовується, що Кіра та Олександр брали участь у масштабному розслідуванні про виробництво підроблених препаратів і допомагали владі як експерти. Найімовірніше, Сильченко та Янчук загинули від рук тих, хто хотів, щоб слідство зайшло в глухий кут. Або ж мотивом для вбивства стали банальні ревнощі дружини Олександра, яка дізналася про його бажання кинути її заради Кіри? Це ви дізнаєтеся в детективному серіалі Слід 149 серія від 20.09.2021.

Дивіться онлайн Слід – 148 серія від 16.09.2021