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Video: Слід: 149 серія дивитися онлайн – 20.09.2021

Серіал Слід - 149 серія від 20.09.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 149 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн гостросюжетний серіал Слід 149 серія від 20.09.2021, в якому детективи ОСА намагаються знайти вбивць двох фармацевтів.

Тіла Кіри Янчук та Олександра Сильченка були знайдені на одному із занедбаних будівництв Києва. Жертв ввели у штучну кому, зв’язали та залишили вмирати від зневоднення. У серіалі Слід 2021 з’ясовується, що Кіра та Олександр брали участь у масштабному розслідуванні про виробництво підроблених препаратів і допомагали владі як експерти. Найімовірніше, Сильченко та Янчук загинули від рук тих, хто хотів, щоб слідство зайшло в глухий кут. Або ж мотивом для вбивства стали банальні ревнощі дружини Олександра, яка дізналася про його бажання кинути її заради Кіри? Це ви дізнаєтеся в детективному серіалі Слід 149 серія від 20.09.2021.

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