Смотрите онлайн остросюжетный сериал Слід 149 серия от 20.09.2021, в котором детективы ОСА пытаются найти убийц двух фармацевтов.

Тела Киры Янчук и Александра Сильченко были найдены на одной из заброшенных строек Киева. Жертв ввели в искусственную кому, связали и оставили умирать от обезвоживания. В сериале Слід 2021 выясняется, что Кира и Александр участвовали в масштабном расследовании о производстве поддельных препаратов и помогали властям в качестве экспертов. Вероятнее всего, Сильченко и Янчук погибли от рук тех, кто хотел, чтобы следствие зашло в тупик. Или же мотивом для убийства стала банальная ревность жены Александра, которая узнала о его желании бросить ее ради Киры? Это вы узнаете в детективном сериале Слід 149 серия от 20.09.2021.

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