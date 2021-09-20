Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Слід: 149 серия смотреть онлайн – 20.09.2021

Сериал След - 149 серия от 20.09.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 149 уже на сайте СТБ
Смотрите также
След |Серия 148 |16.09.2021| Сезон 1
Слід: 148 серия смотреть онлайн – 16.09.2021...
След |Серия 147 |15.09.2021| Сезон 1
Слід: 147 серия смотреть онлайн – 15.09.2021...
След |Серия 146 |14.09.2021| Сезон 1
Слід: 146 серия смотреть онлайн – 14.09.2021...
След |Серия 145 |13.09.2021| Сезон 1
Слід: 145 серия смотреть онлайн – 13.09.2021...
След |Серия 144 |10.09.2021| Сезон 1
Слід: 144 серия смотреть онлайн – 10.09.2021...
След |Серия 143 |10.09.2021| Сезон 1
Слід: 143 серия смотреть онлайн – 10.09.2021...
След | 20.09.2021 | Сезон 1

Смотрите онлайн остросюжетный сериал Слід 149 серия от 20.09.2021, в котором детективы ОСА пытаются найти убийц двух фармацевтов.

Тела Киры Янчук и Александра Сильченко были найдены на одной из заброшенных строек Киева. Жертв ввели в искусственную кому, связали и оставили умирать от обезвоживания. В сериале Слід 2021 выясняется, что Кира и Александр участвовали в масштабном расследовании о производстве поддельных препаратов и помогали властям в качестве экспертов. Вероятнее всего, Сильченко и Янчук погибли от рук тех, кто хотел, чтобы следствие зашло в тупик. Или же мотивом для убийства стала банальная ревность жены Александра, которая узнала о его желании бросить ее ради Киры? Это вы узнаете в детективном сериале Слід 149 серия от 20.09.2021.

Смотрите онлайн Cлід – 148 серия от 16.09.2021

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить