Смотрите онлайн остросюжетный детективный сериал Слід 148 серия от 16.09.2021 на телеканале СТБ! На этот раз сотрудники ОСА будут расследовать зверское убийство в парке. Ночью неизвестный напал на архитектора Матвея Борисова и забил его до смерти округлым предметом. Первой под подозрение попала невеста Матфея, которая узнала о его измене и устроила громкую ссору.

Однако в сериале Cлід серия 148 следователи выяснили, что это не первое нападение на работников дизайнерского бюро. Неужели между архитекторами царит нездоровая конкуренция? Смотрите онлайн сериал Cлід серия 148 и узнайте, кто и за что убил Матвея и его коллег.

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