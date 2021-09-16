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Video: Слід: 148 серия смотреть онлайн – 16.09.2021

Сериал След - 148 серия от 16.09.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 148 уже на сайте СТБ
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Смотрите онлайн остросюжетный детективный сериал Слід 148 серия от 16.09.2021 на телеканале СТБ! На этот раз сотрудники ОСА будут расследовать зверское убийство в парке. Ночью неизвестный напал на архитектора Матвея Борисова и забил его до смерти округлым предметом. Первой под подозрение попала невеста Матфея, которая узнала о его измене и устроила громкую ссору.

Однако в сериале Cлід серия 148 следователи выяснили, что это не первое нападение на работников дизайнерского бюро. Неужели между архитекторами царит нездоровая конкуренция? Смотрите онлайн сериал Cлід серия 148 и узнайте, кто и за что убил Матвея и его коллег.

Смотрите онлайн Cлід – 147 серия от 15.09.2021

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