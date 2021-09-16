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Video: Слід: 148 серія дивитися онлайн – 16.09.2021

Серіал Слід - 148 серія від 16.09.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 148 вже на сайті СТБ
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Дивіться онлайн гостросюжетний детективний серіал Слід 148 серія від 16.09.2021 на телеканалі СТБ! Цього разу працівники ОСА розслідуватимуть звірське вбивство в парку. Вночі невідомий напав на архітектора Матвія Борисова та забив його до смерті округлим предметом. Першою під підозру потрапила наречена Матвія, яка дізналася про його зраду та влаштувала гучну сварку.

Проте у серіалі Слід серія 148 слідчі з’ясували, що це не перший напад на працівників дизайнерського бюро. Невже між архітекторами панує нездорова конкуренція? Дивіться онлайн серіал Слід серія 148 і дізнайтеся, хто і за що вбив Матвія та його колег.

Дивіться онлайн Слід – 147 серія від 15.09.2021

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