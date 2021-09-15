У серіалі Слід 147 серія від 15.09.2021 автомобіль 66-річного Петра Бабенка злетів із дороги в газопровід. Летального результату було не уникнути – машина одразу загорілася і водій помер на місці. От тільки кому належить тіло жертви, відразу встановити не вдалося. За словами доньки власника автомобіля Дарини, в 147 серії детективу Слід машиною користувався й батько, і її чоловік Михайло Салій. А на телефонні дзвінки жінки не відповідають обоє. Хто в цей злощасний день сів за кермо? Покаже експертиза!

Ще на первинному огляді місця злочину Катерина Червона припустила: автомобіль не просто так злетів із дороги прямісінько в газопровід. Невже водія «замовили»? Не пропустіть подробиці – дивіться онлайн серіал Слід 147 серія від 15.09.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн Слід – 146 серія від 14.09.2021