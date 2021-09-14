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Video: Слід: 146 серія дивитися онлайн – 14.09.2021

Серіал Слід - 146 серія від 14.09.2021 дивитись онлайн. Детективний фільм След серія 146 вже на сайті СТБ
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Ви дивитеся серіал Слід 146 серія від 14.09.2021 на сайті СТБ. Цього разу працівникам ОСА довелося розслідувати вкрай загадкову справу. Біля міського озера відбувалися навчання з кримінального дайвінгу, аж раптом його учасники натрапили на моторошну знахідку.

За викликом викладача на місце злочину прибула команда криміналістів. Вони побачили затонулу автівку, всередині якої знаходилися два скелети! У 146 серії працівникам особливої слідчої агенції вдалося ідентифікувати тіла загиблих. Ними виявилися юрист і секретарка впливового бізнесмена.

Кому завадили ці молоді люди? Хто міг позбавити їх життя? І чому не оприлюднювали цю справу протягом довгого часу? Це спробували з’ясувати аси криміналістики. Дізнайтеся, чи вдалося їм докопатися до істини – дивіться онлайн детектив Слід 146 серія від 14.09.2021.

Дивіться онлайн Слід – 145 серія від 13.09.2021

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