У серіалі Слід 145 серія від 13.09.2021 агентам ОСА довелося розслідувати дуже заплутану справу. У лісі під час збирання грибів дві жінки натрапили на… людську руку. За їхнім викликом на місце одразу виїхали кінологічний наряд і Червона з Римарем. Собакам одразу вдалося натрапити на слід, і за кілька метрів вони знайшли і все тіло, а біля нього – кейс зі сканером УЗД. У 145 серії серіалу Слід Бром і Панчук виявили: розмір датчика сканера збігається з розміром рани, а на ньому – кров загиблої, частинки її шкіри та уламки кістки. Знаряддя вбивства є. Ба більше, вдалося встановити, хто купував його, – Ганна Попович, завідувачка жіночої консультації в лікарні. Залишилося встановити особу жертви. Але з цим проблеми. Під час огляду тіла Гриші не вдалося зняти відбитки пальців і тим паче роздивитися обличчя – хтось навмисне намагався приховати особу померлої, заливши тіло сірчаною кислотою. Що ж, чи вдасться агентам розгадати цей ребус? Дивіться онлайн серіал Слід 145 серія від 13.09.2021 на СТБ.

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