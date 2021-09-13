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Video: Слід: 145 серия смотреть онлайн – 13.09.2021

Сериал След - 145 серия от 13.09.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 145 уже на сайте СТБ
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В сериале Слід 145 серия от 13.09.2021 агентам ОСА пришлось расследовать очень запутанное дело. В лесу во время сбора грибов две женщины наткнулись на… человеческую руку. По их вызову на место сразу выехали кинологический наряд и Червоная с Рымарем. Собакам сразу удалось напасть на след, и через несколько метров они нашли и все тело, а возле него – кейс со сканером УЗИ. В 145 серии сериала Слід Бром и Панчук обнаружили: размер датчика сканера совпадает с размером раны, а на нем – кровь погибшей, частицы ее кожи и обломки кости. Орудие убийства есть. Более того, удалось установить, кто покупал его, – Анна Попович, заведующая женской консультацией в больнице. Осталось установить личность жертвы. Но с этим проблемы. При осмотре тела Гриши не удалось снять отпечатки пальцев и тем более рассмотреть лицо – кто-то умышленно пытался скрыть личность умершей, залив тело серной кислотой. Что же, удастся ли агентам разгадать этот ребус? Смотрите онлайн сериал Слід 145 серия от 13.09.2021 на СТБ.

Смотрите онлайн Слід – 144 серия от 10.09.2021

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