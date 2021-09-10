Смотрите онлайн сериал Слід 144 серия от 10.09.2021 – узнайте, кто скрывается за маской Мстителя и стремится отомстить Ольге Косач.

Террорист не прекращает похищать людей. Следующими, кто попал в сети, снова стали дети – Алиса и Даниил Кучеренко. История повторилась: прямо посреди бела дня злоумышленники отвлекли маму детей и похитили их. Самое интересное, что предположение агентов ОСА не подтвердилось: новые заложники в 144 серии сериала Слід не имеют ничего общего с ОСА и делом афериста Льва Запорожца. Неужели Мститель вновь обвел вокруг пальца агентов?

Следователи нуждаются в помощи! Поэтому команда Ольги Косач пополняется новым членом – судмедэкспертом Гришей. Поможет ли мужчина выйти на след преступника? Не пропустите – смотрите онлайн сериал Слід144 серия от 10.09.2021 на СТБ.

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