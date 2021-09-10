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Семья Небесных не сидит сложа руки, пока их сын в заложниках у Мстителя. Они решили самостоятельно выйти на связь с террористами и уговорить их отпустить Михаила. Для этого Мария записала видео с мольбами вернуть сына. Следующий шаг – отдать видеозапись популярному блогеру, чтобы завирусить обращение. Удастся ли героям сериала Слід в 143 серии выйти на Мстителя? И не сделают ли они только хуже?

Екатерина Червона исследовала взрывчатки, которые оставлял преступник. Оказалось, что бомбы с таким составом используют только в нескольких местах. Вы будете удивлены, но все они имеют отношение к Министерству обороны Украины! Неужели Мститель как-то причастен к министерству? Все подробности далее – смотрите онлайн сериал Слід 143 серия от 10.09.2021 на СТБ.

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