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Video: Слід: 143 серия смотреть онлайн – 10.09.2021

Сериал След - 143 серия от 10.09.2021 смотреть онлайн. Детективный фильм След серия 143 уже на сайте СТБ
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Не пропустите продолжение расследования ряда исчезновений – смотрите онлайн сериал Слід 143 серия от 10.09.2021 на СТБ.

Семья Небесных не сидит сложа руки, пока их сын в заложниках у Мстителя. Они решили самостоятельно выйти на связь с террористами и уговорить их отпустить Михаила. Для этого Мария записала видео с мольбами вернуть сына. Следующий шаг – отдать видеозапись популярному блогеру, чтобы завирусить обращение. Удастся ли героям сериала Слід в 143 серии выйти на Мстителя? И не сделают ли они только хуже?

Екатерина Червона исследовала взрывчатки, которые оставлял преступник. Оказалось, что бомбы с таким составом используют только в нескольких местах. Вы будете удивлены, но все они имеют отношение к Министерству обороны Украины! Неужели Мститель как-то причастен к министерству? Все подробности далее – смотрите онлайн сериал Слід 143 серия от 10.09.2021 на СТБ.

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