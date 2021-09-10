Не пропустіть продовження розслідування низки зникнень – дивіться онлайн серіал Слід 143 серія від 10.09.2021 на СТБ.

Сім’я Небесних не сидить склавши руки, поки їхній син у заручниках у Месника. Вони вирішили самостійно вийти на зв’язок із терористами та вмовити їх відпустити Михайла. Для цього Марія записала відео з благаннями повернути сина. Наступний крок – віддати відеозапис популярному блогеру, аби завірусити звернення. Чи вдасться героям серіалу Слід у 143 серії вийти на Месника? І чи не зроблять вони тільки гірше?

Катерина Червона дослідила вибухівки, які залишав злочинець. Виявилося, що бомби із таким складом використовують тільки в декількох місцях. Ви будете здивовані, але всі вони мають відношення до Міністерства оборони України! Невже Месник якось причетний до міністерства? Усі подробиці далі – дивіться онлайн серіал Слід 143 серія від 10.09.2021 на СТБ.

Дивіться онлайн Слід – 142 серія від 10.09.2021